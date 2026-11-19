Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 16:13

Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 49 yaşındaki Harun Arslan, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından çöp kamyonunun şoförü gözaltına alındı.

KAZA İSMETPAŞA CADDESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 11.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Harun Arslan'a çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Arslan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇÖP KAMYONU ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası gözaltına alınan çöp kamyonu şoförü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇEVRE SAKİNLERİ OLAYI ANLATTI

Çevre sakini Recep Akbaş, olayla ilgili, "Yaşlı bir amcayı ezmiş çöp kamyonu. Geldiğimde cenazeyi kaldırmışlardı, Allah rahmet eylesin. Burada bir çalışma da var zaten." ifadelerini kullandı. Çevre sakinlerinden Ali Akbaş ise yayanın karşıdan karşıya geçtiğini belirterek, "Çöp arabasına bağırmış ama sesini duyuramamış. Kör noktaya geldiği için kamyon o anda üzerinden geçmiş." dedi.