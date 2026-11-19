Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 11:34

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü Şahin Irmak (49) hayatını kaybetti, kuzeni Serkan Irmak (32) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Üçkonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi.



OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI

Şanlıurfa yönüne giden Şahin Irmak'ın kontrolündeki 07 BCF 812 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada sürücü Şahin Irmak ile otomobilde bulunan kuzeni Serkan Irmak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.



SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Şahin Irmak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Serkan Irmak'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.