Şanlıurfa Haliliye'de otomobil refüje çarptı: Şahin Irmak yaşamını yitirdi, Serkan Irmak ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Şahin Irmak'ın kullandığı otomobil, Üçkonak Mahallesi mevkisinde refüje çarptı. Kazada sürücü Şahin Irmak ile kuzeni Serkan Irmak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şahin Irmak hayatını kaybederken, Serkan Irmak'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü Şahin Irmak (49) hayatını kaybetti, kuzeni Serkan Irmak (32) ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Üçkonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI
Şanlıurfa yönüne giden Şahin Irmak'ın kontrolündeki 07 BCF 812 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada sürücü Şahin Irmak ile otomobilde bulunan kuzeni Serkan Irmak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Şahin Irmak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Serkan Irmak'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.