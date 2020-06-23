İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından can pazarı! Esenyurt'ta bir kadın suya kapıldı, bodrum katta oturanlar mahsur kaldı!

23.06.2020 16:50

İstanbul’da bir anda başlayan kuvvetli yağış hayatı felç etti. Yağıştan en çok etkilenen semt ise Esenyurt oldu. Esenyurt’ta bir kadın sel sularına kapılırken son anda kurtarıldı. Gelen son dakika haberine göre; Esenyurt'ta bodrum katlarda mahsur kalanlar oldu. Engelli bir vatandaşın kurtarıldığı bilgisi geldi. İtfaiye bina bina gezip mahsur kalanları kurtartmaya devam ediyor.

Esenyurt Aşık Veysel Caddesi'nde özel bir tıp merkezinin çatısından demir levhalar, yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle aşağıdaki araçların üzerine uçtu. Olayda park halinde bulunan 6 araç zarar gördü. Yoldan geçen iki kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan Yoğun sağnağın görüldüğü bölgede kısa süreli dolu yağışı da oldu.,

TOPRAK KAYMASI

Konteynerların bulunduğu parkın istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

BİR KADIN SELE KAPILDI

Esenyurt'ta sel baskını sırasında bir kadın suyu kapıldı. Sürüklenen kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı.

GÖLE DÖNEN YOLDA MİNİBÜS ÜSTÜNDE MAHSUR KALDILAR

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.