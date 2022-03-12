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İstanbul’da bakıcı dehşeti kamerada: Türkmen bakıcı 92 yaşındaki emekli hemşireyi böyle darp etti

İstanbul’da bakıcı dehşeti kamerada: Türkmen bakıcı 92 yaşındaki emekli hemşireyi böyle darp etti
12.03.2022 15:56 - Son Güncelleme: 12.03.2022 15:56

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Beşiktaş’ta 92 yaşındaki yaşlı bir kadın, evinin balkonunda Türkmenistan uyruklu bakıcısı tarafından şiddete uğradı. Kadının çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara yansırken, Beşiktaş polisi tarafından gözaltına alınan Türkmen bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakıcının olaydan sonra kendisine tepki gösteren vatandaşlara yarı çıplak halde pencereye çıkarak hakaretle karşılık verildiği de görüldü. Olay, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Beşiktaş Konaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan Türkiye'ye 15 yıl önce kesin dönüş yapan emekli hemşire Semahat Lenk, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık bir yıl önce Türkmenistan uyruklu bakıcısı Sultan K. ile yaşamaya başladı. Bakıcısı tarafından şiddet görmeye başlayan Semahat Lenk'in çığlıklarını duyan komşuları o anları kamerayla görüntüleyerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkmen bakıcı Sultan K.’yı gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise yaralı hemşeri Semahat Lenk’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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