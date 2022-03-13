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Esenyurt'ta buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

Esenyurt'ta buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı
13.03.2022 10:58 - Son Güncelleme: 13.03.2022 10:59

OTOMATİK OYNAT

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Esenyurt’ta kar yağışı sırasında rampa aşağı kaymaya başlayan otomobil yokuş çıkan servis aracına doğru kayarak ilerledi. Yaşanan olayda şoförlerin ustalıkla ani manevra yapması feci kazayı önlerken, kaza anı kameraya yansıdı. İstanbul’da günlerdir etkisini gösteren ve bu akşam saatlerinde de şiddetlenerek artan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde kar yağışı sırasında rampa aşağı inen otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yokuş yukarı çıkan servis aracına doğru ilerledi. Bu sırada iki aracın şoförleri ani manevra yaparak çarpışmaktan son anda kurtulurken, otomobil sürücüsü ise yol kenarındaki beton bloka çarparak kazayı hafif bir şekilde atlattı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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