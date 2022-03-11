İstanbul'a ''Vortex'' uyarısı! 12 saat aralıksız kar yağacak! Uzman isim A Haber’de anlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası beklenen kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde kendisini gösterdi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan ve güne uyanan İstanbulluları beyaz örtüyle karşılayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kendini göstermeye başladı. Peki; Kar yağışı ne kadar devam edecek? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan canlı yayında ''Vortex'' uyarısı yaptı. İşte İstanbul'da haftasonunu da kapsayacak yoğun kar yağışına dair detaylar...