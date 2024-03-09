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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Mart 2024, 18:25 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024, 18:25

İstanbul'da ATM'lerden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada!

İstanbul'da ATM'lerin para yatırma ünitelerinin kapağını kırıp içindeki paraları çaldıkları iddia edilen 12 şüpheli yakalandı. 41 ATM'den para çaldığı tespit edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da ATM'lerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede şüphelilerin bazı hırsızlıklarının güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde, yüzlerini motosiklet kaskı ile gizleyen şüphelilerin ATM'de işlem yapıyormuş gibi davranarak para yatırma ünitesinin kapağını parçaladığı ardından alabildikleri kadar parayı alarak kaçtıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan 12 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, önceki gün Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 şüpheli yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 41 ATM'den aynı yöntemi kullanarak hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 10 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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