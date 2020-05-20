İstanbul Kuzguncuk'ta fenomen köpek! 'Mahallenin muhtar'ı Rocky 10 yıldır bahçe duvarından sokağı izliyor

20.05.2020 11:38

İstanbullu Rocky, 10 yıldır bahçe duvarından sokağı izliyor. Sevimli hayvan, ‘mahallenin muhtarı’ olarak tanınıyor… Köpeğin fotoğrafını paylaşan Okan Vardarova isimli vatandaş "Bizim sokakta 7/24 bahçe duvarından bakan bir köpek var. Ne kadar eski olabilir diye haritalara baktım. Soldaki güncel fotoğraf, sağdaki 2011'deki yavru hali" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kuzguncuk'ta oturan Okan Vardarova, sosyal medyada Rocky'nin 2011 ve 2020 yılında çekilen iki farklı fotoğrafını paylaştı.

"Bizim sokakta 7/24 bahçe duvarından bakan bir köpek var. Ne kadar eski olabilir diye haritalara baktım. Soldaki güncel fotoğraf, sağdaki 2011'deki yavru hali" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Rocky'nin fotoğraflarını çeken yüzlerce kişi paylaşım yaptı.

Köpeğin sahibi Can Doğan, "Ona şekerli bir şey vermezlerse çok memnun olurum" dedi.