Kağıthane’de kavga anı: Masaya atladı kayıp yere düştü

ÇAĞLAYAN MEYDANI'NDA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay, 25 Kasım Salı günü saat 15.30 sıralarında Kağıthane'deki Çağlayan Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

KAVGA BÜYÜDÜ, SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, diğer gruba sandalye fırlattı. Bu sırada karşılık vermeden uzaklaşmaya çalışan bir kadın korkulukları aşarak masanın üzerine atladı. Masanın devrilmesiyle yere düşen kadın, ayağa kalktıktan sonra tekrar sandalye fırlatmaya başladı.

KAFE ÇALIŞANLARI KAVGANIN ARASINDA KALDI

Kavga sırasında bazı kafe çalışanları masa ve sandalyeleri tutmaya çalışırken olayın tam ortasında kaldı. Çalışanlardan biri tarafları ayırmak için çaba gösterdi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.