PODCAST CANLI YAYIN
Halk otobüsü alev alev yandı: İşte o anlar!

Halk otobüsü alev alev yandı: İşte o anlar!

Düzce'de motor kısmında yangın çıkan özel halk otobüsü alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Aziziye Mahallesi Yeni Pazaryeri mevkisinde seyreden B.D. idaresindeki 81 HO 1028 plakalı Düzce Belediyesi denetimli özel halk otobüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. Alevlere ilk müdahaleyi, çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler yangın tüpleriyle yaptı.

Müdahalenin yetersiz kalması üzerine durum Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın esnasında otobüste yolcu bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, araç kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle