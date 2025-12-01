Halk otobüsü alev alev yandı: İşte o anlar!

Aziziye Mahallesi Yeni Pazaryeri mevkisinde seyreden B.D. idaresindeki 81 HO 1028 plakalı Düzce Belediyesi denetimli özel halk otobüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. Alevlere ilk müdahaleyi, çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler yangın tüpleriyle yaptı.

Müdahalenin yetersiz kalması üzerine durum Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın esnasında otobüste yolcu bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, araç kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.