PODCAST CANLI YAYIN
Edirne'de kriz geçiren genç kadın çevreye saldırdı: Polis müdahale etti

Edirne'de kriz geçiren genç kadın çevreye saldırdı: Polis müdahale etti

Edirne'de sinir krizi geçiren genç bir kadının çevreye saldırması üzerine polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Edirne'de Şükrüpaşa Mahallesi Mithat Vardar Caddesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçirerek kontrolünü kaybeden genç kadın B. Ç.'nin kokoreç arabasını deviremeye çalışması ve etrafa zarar vermesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak kaçamaya çalışan B. Ç.'yi kısa bir kovalamacayla yakalayarak sakinleştirmeye çalıştı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansta kontrol edildikten sonra taburcu edilen B.Ç., yeniden sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tekrar müdahale etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bunlar da Var

Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle