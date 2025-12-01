Edirne'de kriz geçiren genç kadın çevreye saldırdı: Polis müdahale etti

Olay, Edirne'de Şükrüpaşa Mahallesi Mithat Vardar Caddesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçirerek kontrolünü kaybeden genç kadın B. Ç.'nin kokoreç arabasını deviremeye çalışması ve etrafa zarar vermesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak kaçamaya çalışan B. Ç.'yi kısa bir kovalamacayla yakalayarak sakinleştirmeye çalıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansta kontrol edildikten sonra taburcu edilen B.Ç., yeniden sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tekrar müdahale etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.