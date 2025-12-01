Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihar etti!

OTOMOBİL 30 METREDEN KIZILIRMAK'A UÇTU

Olay, 12.09.2025 tarihinde Samsun'un Bafra ilçesi Asarkale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak hafif yaralı kurtuldu.

ANNE VE 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK SUYA GÖMÜLDÜ

Kaza anında araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları otomobille birlikte suya gömüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye dalgıcının çalışmasıyla anne ve çocuğun cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

CENAZEDE BABANIN FERYADI YÜREK DAĞLAMIŞTI

Anne ve oğulları ertesi gün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde baba Serdar Kıyak, bebeğinin battaniyesine sarılarak ağlamış ve "Oğlum" diye feryat etmişti.

BABAYA ÇİFTE CİNAYETTEN TUTUKLAMA

Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, 16 Eylül 2025'te çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Çocuğa veya kendini savunamayacak bireye karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

CEZAEVİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDEN SONRA NAKLEDİLDİ

Kıyak'ın cezaevinde kendini asarak intihara teşebbüs etmesi üzerine Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

SERDAR KIYAK CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Elazığ'daki cezaevine nakledilen Serdar Kıyak, burada intihar ederek hayatını kaybetti.