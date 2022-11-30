İstanbul Kartal'da kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde seyir halinde olan Mahfuz Erdoğmuş'un kullandığı sebze meyve yüklü kamyonet, Seddülbahir Caddesi'nden gelen Murat Zeki Ocakçı yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı.

SERVİS MİNİBÜSÜ SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet devrildi. Araçta bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı. Servis minibüsü de savrularak kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, caddeyi tek yönlü trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücü Erdoğmuş ve yanındaki Hikmet Derviş ile minibüs şoförü Ocakçı'yı bulundukları yerden çıkararak, sağlık görevlilerine teslim etti.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Ağır yaralanan Erdoğmuş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer iki yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan iki aracın, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde çift yönlü trafiğe açıldı.