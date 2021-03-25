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İstanbul Harbiye’de iki kişi otel odasında ölü bulundu

İstanbul Harbiye’de iki kişi otel odasında ölü bulundu
25.03.2021 01:54
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Şişli'nin Harbiye semtindeki bir otelde aynı odada kalan biri kadın iki kişi ölü bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, ikilinin kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından belli olacak. İşte feci olayın ayrıntıları...


İstanbul'da bir otel odasında biri kadın iki kişi ölü bulundu. Hiranur Korkmaz adlı kadınla Muhammet Osman Gürlek adlı kişinin cesetlerinin bulunduğu odada uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde de bulundu.

Şişli, Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki küçük bir otelde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Otel görevlileri son birkaç gündür otelin dördüncü katındaki bir odada kalan Hiranur Korkmaz (42) ve Muhammet Osman Gürlek'in, (38) geçtiğimiz pazartesi otelden ayrılmaları gerekirken odadan çıkmadıklarını farketti. Akşam saatlerinde odaya seslenen görevliler içeriden bir tepki alamadı. Bunun üzerine hemen görevliler resepsiyonda bulunan yedek anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Görevliler iki kişinin cesedi ile karşılaştı.

"BİRİ YATAKTA BİRİ BANYODA BULUNDU"

Hiranur Korkmaz'ın cansız bedeni yatağın üzerinde görülürken Osman Gürlek'in cansız bedeni de banyoda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin vücutlarında, herhangi bir kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı.

Muhammet Osman Gürlek

Odada yapılan incelemede ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu. 2 kişinin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cesetleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çifte ölümün sırrı Adli Tıp incelemesinden sonra çözülecek.

Polis otelin güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

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