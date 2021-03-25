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Gaziantep'de polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

Gaziantep'de polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
25.03.2021 01:00
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Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada, polise ateş açarak yaralayan saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İşte saldırının ayrıntıları...


Gaziantep valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "23 Mart 2021 tarihi, akşam 21.00 sıralarında F.F.İ isimli bir şahıs Deniz Mahallesi'nde Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından durdurulmak istenirken aracıyla ekibe çarpıp kaçmaya çalışmış ve şahsı takip eden H. T isimli polis memurunu 3 el ateş ederek yaralamıştır. Olay esnasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekip personeli de F.F.İ isimli şahsı 2 yerinden vurmak suretiyle yaralamıştır. Yaralı polis memuru H.T.' ve şüpheli F.F. İ'nin bilinci açıktır. Şüpheli şahıs F.F.İ suç aleti bilye atar tabanca ile birlikte yakalanmış olup, yapılan incelemede sahsın aranmasının olduğu anlaşılmış ve üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve farklı bir kimlik bulunmuştur" denildi.
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