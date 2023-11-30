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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023, 23:00 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 23:19

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Esenyurt'ta borç meselesi nedeniyle tekel bayisine gelerek iş yeri sahibine silahla ateş eden 3 şüpheliden 1'i gözaltına alınırken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta tekel bayisine giren 3 şahıs, alacak-verecek meselesi sebebiyle iş yeri sahibi Lokman S. ile tartışmaya başladı.

Şahıslardan biri Lokman S.'nin bacağına silahla ateş etti.

Şüpheliler dükkandan çıkarak geldikleri otomobile binip olay yerinden ayrılırken yaralanan iş yeri sahibi yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 1 şahsı yakalayarak gözaltına alsı.

"YAŞANANLAR KAMERADA"

Tekel bayisinde yaşanan dehşet anlarına ilişkin iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde iş yerine gelen şahısların bir süre tartıştığı tartışmanın ardından iş yeri sahibine silahla ateş edildiği görülüyor.

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