İstanbul Arnavutköy'de korku dolu anlar! Pompalı tüfekli saldırgan dehşet saçtı 23.01.2020 11:58

İstanbul Arnavutköy'de pompalı tüfekle bir kişi güpegündüz sağa sola rastgele ateş açtı. Mahallede korku dolu anların yaşanmasına yol açan saldırgan ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından başka bir sokakta kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürülen saldırganın alkollü olduğu öğrenildi.

Olay Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gaziemir Sokakta meydana geldi. M.İ , elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı.Elindeki pompalı tüfekle yoldan geçen bir sokak köpeğine ateş açan saldırgan, daha sonra havaya birkaç el ateş açtı. Sokak boyunca defalarca havaya ateş açan saldırgan son olarak aynı sokak üzerindeki bir iş yerinin camlarına ve duvarlarına ateş açtı. Bazı bina ve iş yerlerine mermilerin isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı. Etrafa rastgele ateş açan saldırgan ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından başka bir sokakta kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürülen saldırganın alkollü olduğu öğrenildi.

ÇALIŞTIĞIMIZ İŞ YERİNE DOĞRU ATEŞ AÇTI



Duydukları silah sesiyle birlikte korku dolu anlar yaşayan sokak sakinleri ev ve iş yerlerinden dışarı çıktıklarında elinde pompalı tüfekle yürüyen ve etrafa rastgele ateş açan birini gördüler. Silahlı saldırganın ateş açtığı sırada çalıştığı iş yerinden panikle dışarı çıkan Taliye Yücel, "Sesleri duyunca dışarı çıkıp baktık. Elinde silahla yürüyen ve rastgele ateş açan birini gördük. Küfürler savurarak çalıştığımız iş yerine doğru ateş açtı sonra. Yüzünü görmedim ama kazaklı ve kapüşonlu biriydi" dedi.