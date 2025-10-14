İsrail'in çekildiği Gazze'de enkaz kaldırma çalışmaları başladı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'nde savaştan geriye kalan enkazın temizlenmesine yönelik çalışmalarda ilk adımlar atılıyor. Gazze Belediyesi, ateşkesin 5'inci gününe girilirken bölge halkının evlerine dönüşünü sağlamak ve acil durum hizmetleri araçlarına hareket imkanı tanımak için Gazze şehrinde enkaz kaldırma ve yol açma çalışmalarına başladı. Belediyeden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle şehrin sokaklarının yüzde 90'ının tamamen veya kısmen yıkılarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.



Savaştan geriye yaklaşık 50 milyon ton moloz kaldı



Belediye, şehrin inşa çalışmalarının anayollar yeniden açılmadan başlayamayacağını bildirirken, aynı zamanda savaştan geriye yaklaşık 50 milyon tonluk moloz kaldığını açıkladı. Belediye ekipleri an itibariyle erişimin mümkün olduğu 20 sokakta çalışmalarını sürdürse de, bölgenin bazı kesimlerinde zorlu şartların devam ettiği ve ekiplerin bu konumlara erişmekte zorluk yaşadığı belirtildi.



"Önemli olan güven ve barış içinde yaşamak"

Çalışmalar devam ederken üzerinde Katar bayrağının bulunduğu bir buldozerin görüntüsü kameralara yansıdı. Ayrıca, yürürlüğe giren ateşkes sayesinde oluşan barış ortamında bir Filistinli de evine dönebildiği için yaşadığı sevinci dile getirdi. Şucaiyye Mahallesi sakini Ahmad Harb, "Katar'a ve sokaklardaki enkazın kaldırılmasıyla yolların açılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Şucaiyye'ye geri döndüğüm için çok mutluyum. Evime geri döneceğim ve enkazın tepesinde yaşayacağım. Önemli olan güven ve barış içinde yaşamak" dedi.



"Tüm enkaz kaldırılana kadar çalışacağız"

Enkaz kaldırma faaliyetlerinde çalışan buldozer operatörü Ashraf Radwan, "Şucaiyye Mahallesi ile El-Shaaf bölgesindeki vatandaşların evlerine dönebilmesi için bugün enkaz kaldırma ve yolları açma çalışmalarına başladık. Halkın hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz ve tüm enkazlar kaldırılana kadar da çalışmaya devam edeceğiz.



Gazze'de sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması yaklaşık 7 milyar dolar tutabilir

Birleşmiş Milletler'in (BM) 22-23 Eylül arasında çekilen uydu görüntülerini baz alarak hazırladığı raporlarda, Gazze şehrindeki yapıların yaklaşık yüzde 83'ünün hasar gördüğü belirtilmiş, yaklaşık 17 bin 734 binanın ise tamamen yıkıldığı aktarılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada ise Gazze'de sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasının yaklaşık 7 milyar dolara mal olacağı tahmin edilmişti.