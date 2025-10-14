Muş’ta tren öğrenci servisine çarptı: 17 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treninin Yeşilce Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitten geçtiği sırada meydana geldi. Ramazan Aytulun idaresindeki 49 S 0044 plakalı öğrenci servisinin hemzemin geçitten geçtiği sırada tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrularak hurdaya döndü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, serviste bulunan öğrencileri kısa sürede araçtan çıkardı. Yaralanan 17 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği hemzemin geçitte güvenlik önlemleri alarak bir süre trafiğe kapattı. Tren seferleri, yapılan incelemenin ardından yeniden normale döndü.



İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'dan alınan bilgilere göre öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazanın meydana geldiği Yeşilce Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Salih Özgüç, hemzemin geçitlere çare bulunmasını isteyerek, "Bulunduğumuz yer, Yeşilce ile Sütlüce'yi birbirine bağlayan ve oldukça işlek bir yol. Çiftçilerimiz ve mahalle sakinlerimiz bu yolu sık sık kullanıyor. Bugün burada üzücü bir kaza meydana geldi. Tren, bir öğrenci servisine çarptı. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmadı ancak yaralı öğrencilerimiz var. Bu hemzemin geçitlere bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Özellikle bir bariyer konulmasını talep ediyoruz. Bu tür kazaların önüne geçilmesi için mutlaka önlem alınması gerekiyor. İnşallah bir daha burada böyle bir kaza yaşanmaz" dedi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler hemzemin geçitteki uyarı sistemlerinin çalışıp çalışmadığını ve kazanın meydana gelme nedenini belirlemek için inceleme başlattı.