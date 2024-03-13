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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 21:18 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 21:18

Isparta'da feci kaza! İşçi minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Isparta'nın Gönen ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda seyreden İbrahim Pekcan idaresindeki 32 AEC 112 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göltaş Çimento Fabrikası mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile bölgedeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenilen yolculardan 5'i yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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