Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde İslam coğrafyasında mübarek Ramazan ayı sevinci yaşanıyor. Türk-İslam coğrafyasında yaşanan Ramazan ayı coşkusu bu kliple ekranlara yansıdı. İşte sosyal medyaya damga vuran çoşku dolu ramazan klibi...
İslam coğrafyasında Ramazan sevinci! Ramazan ayı coşkusu bu kliple |Video
22.04.2020 16:14
- İslam coğrafyasında Ramazan sevinci! Ramazan ayı coşkusu bu kliple |Video
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