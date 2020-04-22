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İslam coğrafyasında Ramazan sevinci! Ramazan ayı coşkusu bu kliple |Video

İslam coğrafyasında Ramazan sevinci! Ramazan ayı coşkusu bu kliple |Video
22.04.2020 16:14

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde İslam coğrafyasında mübarek Ramazan ayı sevinci yaşanıyor. Türk-İslam coğrafyasında yaşanan Ramazan ayı coşkusu bu kliple ekranlara yansıdı. İşte sosyal medyaya damga vuran çoşku dolu ramazan klibi...


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