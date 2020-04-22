İBB yenileme çalışması yaparken boruyu patlattı! Kadıköy göle döndü

22.04.2020 14:54

Son dakika haberi... Kadıköy'de İSKİ'nin yaptığı çalışma sırasında su borusunun patlatılmasıyla cadde göle döndü. Çevredeki vatandaşlar ve iş yeri sahipleri yaşananlara tepki gösterirken bir esnaf "İstanbul’un hali perişan. Deniz ayağımıza kadar gelmiş “ dedi.

Olay saat 11.00 sıralarında Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Caddede çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı. Cadde bir anda yoğun su nedeniyle göle döndü. Trafik ekipleri Kadıköy istikametini trafiğe kapattı.







Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak suyun tahliye olmasını bekledi. Cadde üzerinde iş yeri olan vatandaşlar iş yerlerine su girmemesi için önlem aldı.





Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu caddeye dolan su tahliye edildi .Çevredeki vatandaşlar ve esnaf patlayan, yaşananlara tepki gösterdi.







Bir iş yeri sahibi "İstanbul'un hali perişan.İlk defa burada böyle bir manzara ile karşılaştım. Deniz ayağımıza kadar gelmiş" diye konuştu. Başka bir vatandaş da "İstanbul'un rezilliği. Başka bir şey söylemeye gerek var mı" diye konuştu.



