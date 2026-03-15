İran'da İsrail füzesinin isabet ettiği Türk TIR'ının görüntüleri çıktı
Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul’dan aldığı yükü Afganistan’a teslim ettikten sonra Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktı. Aralarında babası Coşkun Fırat’ın da bulunduğu 15 Türk TIR’ı ile birlikte 5 Mart’ta İran’a giren Hüseyin Fırat’ın aracına İsrail tarafından atılan füze isabet etti. Kazvin eyaletini geçerek Zencan kentine doğru ilerlediği sırada saldırıya uğrayan Fırat’ın kullandığı TIR alev aldı. TIR’dan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, kaldırıldığı Zencan Hastanesi’nde 12 Mart’ta hayatını kaybetti. Fırat’ın cenazesinin memleketine getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.