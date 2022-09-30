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İnşaat işçilerinin 15 katlı binada güvenlik önlemi olmadan çalışmaları yürekleri ağza getirdi

İnşaat işçilerinin 15 katlı binada güvenlik önlemi olmadan çalışmaları yürekleri ağza getirdi
30.09.2022 10:13 - Son Güncelleme: 30.09.2022 10:57

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Antalya’da 15 katlı binanın dış cephesine kurulan iskelede hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçileri yürekleri ağza getirdi. Tedirgin eden işçilerin çalışma anları ise kameraya yansıdı. Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde 15 katlı bir binanın dış cephesinde yaşandı. Binada boya çalışması yapan inşaat işçileri iskele kurdu. Kurulan iskelede emniyet kemeri ve kaskı bulunmadan çalışan işçiler adeta canlarını hiçe saydı. İşçilerin zaman zaman oturarak boya yapmaları ve inşaat malzemelerini taşıdıkları makara halatını tutmaları ise yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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