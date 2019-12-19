İmamoğlu'nun 'zabıta ordusuna' kendisini selamlatma skandalının görüntüleri ortaya çıktı |Video 19.12.2019 11:57

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret etmiş ve kendisini zabıtalara adeta askeri törenle karşılatmıştı. Sosyal medyaya düşen fotoğraflara bazı vatandaşlar "Tevazu söylemleri nerede kaldı? Bu ne kibir İmamoğlu?" diyerek tepki göstermişti. İmamoğlu'nun zabıta ordusuna kendisini selamlatma skandalının görüntüleri ortaya çıktı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret etmiş ve kendisini zabıtalara adeta askeri törenle karşılatmıştı. O anlara ait sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara bazı vatandaşlar "Tevazu söylemleri nerede kaldı? Bu ne kibir İmamoğlu?" diyerek tepki göstermişti. O skandalın görüntüleri de ortaya çıktı.

İşte İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözde zabıta ordusuna kendisini karşılattığı ve sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyüdüğü o görüntüler.





NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalar yaptı. Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy tarafından karşılanan İmamoğlu, Zabıta Tören Mangasını selamlayıp, personelle tanıştı.





TEPKİ ÇEKEN KARŞILAMA

İBB Başkanı İmamoğlu'nun ziyareti sırasında yüzlerce zabıtanın adeta askeri düzende dizilip kendisini karşılaması büyük tepki çekti. Bazı zabıta personelinin İmamoğlu'na asker selamını andıran selam vermesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Seçimlerden önce tevazu söylemleri yağdıran İmamoğlu'nun bir belediye başkanı olarak kendini devlet başkanı gibi karşılatması sosyal medyada büyük tepki topladı.







