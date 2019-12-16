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  • Son Güncelleme: 16.12.2019 17:08

İmamoğlu kendisini 'zabıta ordusuna' karşılattı! dan tepki yağdı: Bu ne kibir

Büyükşehir Belediye () Başkanı , Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında zabıtalara kendisini adeta askeri töreni andıran görüntülerle karşılatması da tepki çekti. Twitter kullanıcıları "Tevazu söylemleri nerede kaldı? Bu ne kibir İmamoğlu?" eleştirilerinde bulundu.

Bu ne kibir İmamoğlu?

Büyükşehir Belediye () Başkanı , Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalar yaptı.

Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy tarafından karşılanan İmamoğlu, Zabıta Tören Mangasını selamlayıp, personelle tanıştı.



TEPKİ ÇEKEN KARŞILAMA
İBB Başkanı İmamoğlu'nun ziyareti sırasında yüzlerce zabıtanın adeta askeri düzende dizilip kendisini karşılaması büyük tepki çekti. Bazı zabıta personelinin İmamoğlu'na asker selamını andıran selam vermesi dikkat çekti.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Seçimlerden önce tevazu söylemleri yağdıran İmamoğlu'nun bir belediye başkanı olarak kendini devlet başkanı gibi karşılatması da büyük tepki topladı.



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ALİ OSMAN ALİ OSMAN

ADAM SAPTIMIŞ İYİCE

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cevapla 16.12.2019 17:22
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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