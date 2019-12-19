Müge Anlı'ya canlı yayında doğum günü sürprizi! Müge Anlı kaç yaşında? 19.12.2019 12:15

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Müge Anlı, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazandı. 2008 tarihinden bu yana Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile ekranlarda olan Müge Anlı'nın bugün doğum günü. 19 Aralık doğumlu Müge Anlı, 19 Aralık canlı yayınında büyük bir sürprizle karşılaştı. Müge Anlı'nın doğum günü canlı yayında kutlandı. Peki bugün doğum günü olan Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırıyor.