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İBB’nin ihmali İtalyan turistin kaza yapmasına neden oldu! Donma tehlikesi yaşayan turisti Tuzla Belediyesi ekipleri kurtardı

İBB’nin ihmali İtalyan turistin kaza yapmasına neden oldu! Donma tehlikesi yaşayan turisti Tuzla Belediyesi ekipleri kurtardı
25.01.2022 11:49

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihmali İtalyan turistin kaza yapmasına neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle donma tehlikesi yaşayan turisti Tuzla Belediyesi ekipleri kurtardı. Kazanın Hal Yolu Caddesi’nde gerçekleştiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu caddede iki yıldan bu yana hiçbir çalışma yapmadığı ve yolda çöküntüler meydana geldiği ifade edildi. İBB ekiplerinin, vatandaşların şikayeti üzerine Hal Yolu Caddesi’ni beton bariyerle tedbirsiz şekilde kapattığı, yolun girişine de herhangi uyarı levhalarının konulmadığı öğrenildi.

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