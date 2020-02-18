Hava Durumu | Meteoroloji'den son dakika kar, buzlanma ve don uyarısı! 18 Şubat hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre, Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İşte 18 Şubat il il hava durumu uyarıları...
18 Şubat hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bingöl'ün kuzeyi ile Şırnak çevrelerinin hafif olmak üzere yağmurlu, Erzurum'un güneyi, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki, bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Şubay hava durumu uyarıları...
Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -6°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -13°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT -4°C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 5°C, 12°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Bingöl'ün kuzey kesimleri ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Erzurum'un güney kesimleri, Van ve Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ELAZIĞ 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri hafif kar yağışlı
MALATYA -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 9°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
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