Hava durumu | Meteorolojiden o bölgelere son dakika yağış uyarısı |Video 18.03.2020 09:57

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yayınlanan tahminlere göre Batı bölgelerinde havanın parçalı bulutlu, güneşli olduğu belirtilirken; özellikle Karadeniz başta olmak üzere İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin yağış etkisi altında kalacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? İşte 18 Mart 2020 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) yağmur ve sağanak, rakımı 1500 m ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı



SİVAS °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve yoğun (20-40 cm) olmak üzere kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



18 MART 2020 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU







19 MART 2020 PERŞEMBE HAVA DURUMU





20 MART 2020 CUMA HAVA DURUMU







21 MART 2020 CUMARTESİ HAVA DURUMU

22 MART 2020 PAZAR HAVA DURUMU