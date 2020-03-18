Müge Anlı canlı yayınında son dakika Özcan Eren gelişmesi kan dondurdu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan tecrübeli sunucu Müge Anlı, Manisa Soma'da kaybolan 22 yaşındaki Özcan Eren'e ne olduğunu araştırırken, genç çocuktan hafta sonu kötü haber geldi. Cumartesi günü Sevişler Barajı çevresinde muntazam bir şekilde kesilmiş sağ kol bulduğunu emniyete haber veren bir vatandaş her şeyin ortaya çıkmasını sağladı. Müge Anlı'da aranan Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen kesik kol DNA incelemesine gönderilirken, bölgede yapılan çalışma sonrasında ceset parçaları bulundu. İnsan vücudunun bütünlüğünün bozulduğunu gösteren parçalar herkesi şoke etti. Peki Müge Anlı'daki Özcan Eren'in katili kim? İşte 18 Mart Atv canlı yayınında Müge Anlı'daki son dakika gelişmesi!
Müge Anlı'da ceset parçaları bulundu! Özcan Eren'in tüyler ürperten ölümü!18.03.2020 11:09
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