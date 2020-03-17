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Düzce'de koronavirüs alarmı! 2 kişi gözlem altında

Düzce'de koronavirüs alarmı! 2 kişi gözlem altında

17.03.2020 16:47

Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıktıktan sonra Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgınında vaka sayısı 47'ye çıktı. Son olarak Düzce'de nefes darlığı ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran iki kişi gözlem altına alındı.


Düzce'nin Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile kaldırıldıkları hastanede, gözlem altına alındı.



Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve solunum şikayeti ile sağlık ocağına başvurdu. 2 kişi, koronavirüs şüphesiyle ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözlem altına alınan 2 kişinin virüs taşıyıp taşımadıkları yapılacak test ile belirlenecek.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: 81 İLDE...
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı: "Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

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