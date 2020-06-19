HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Sıcaklıklar düşüyor! | 19 Haziran 2020

19.06.2020 09:52

Son dakika hava durumu tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısına sağanak yağış uyarısında bulundu. Haziran ayından beri mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Tekirdağ ve Samsun'un doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye çevreleri ile zamanla Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Yozgat, Sivas, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu kesimleri ile bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NİĞDE 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

ORDU 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu