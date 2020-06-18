Bursa'da sel sularına kapılan 73 yaşındaki Emriye Kahvecioğlu, ölümden döndüğü anları anlattı

18.06.2020 17:51

Bursa'da sel sularına kapılarak İvazpaşa'dan Tahtakale'ye kadar sürüklenen 73 yaşındaki Emriye Kahvecioğlu hastanede tedavi altına alındı. Vücudundan ve başından darbe alan yaşlı kadının bir süre hastanede müşahade altında tutulacağı öğrenildi. Ölümden dönen kadın, "Geçmeye çalışıyordum, aniden oldu. Ne olduğunu anlamadım, bir anda düştüm" dedi.