HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 15 Haziran 2020

15.06.2020 09:17

Son dakika hava durumu tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerde Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara(Çanakkale dışında), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte detaylar...