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    • 15.06.2020 09:26
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 15 Haziran 2020

    Son dakika hava durumu tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerde Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara(Çanakkale dışında), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte detaylar...

    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 15 Haziran 2020

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara(Çanakkale dışında), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop merkez hariç Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu.
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 15 Haziran 2020

    MARMARA
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 19°C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 21°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 18°C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 20°C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 15 Haziran 2020

    EGE
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 20°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA 13°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA 18°C, 33°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MUĞLA 14°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 15 Haziran 2020

    AKDENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 18°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

    ANTALYA 19°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 17°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 11°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 15 Haziran 2020

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 14°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ÇANKIRI 12°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 15°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA 14°C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 15 Haziran 2020

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Sinop kıyıları dışında bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    BOLU 12°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    DÜZCE 17°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KASTAMONU 11°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ZONGULDAK 19°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 13°C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 19°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TOKAT 12°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 18°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 15 Haziran 2020

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 7°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 6°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 13°C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    VAN 10°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 15 Haziran 2020

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 14°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP 14°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT 20°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 21°C, 36°C
    Parçalı ve az bulutlu
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