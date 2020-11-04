HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı | 4 Kasım hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Antalya, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 4 Kasım il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Antalya, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Niğde, Karaman, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli, ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2), Mersin'in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.







RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı yönlerden hafif ara sıra orta, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50km/sa) olarak esmesi bekleniyor.









KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Niğde, Karaman, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli, ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2), Mersin'in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 13°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 8°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) Doğu Akdeniz'de kuvvetli (21-50 Kg/m2), Mersin'in doğusu (Tarsus, Çamlıyayla), Adana il geneli ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında (Andırın, Türkoğlu) yer yer çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ISPARTA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu







İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren güney ve doğusu ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri ile Yozgat ve Nevşehir'in doğusunda yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ANKARA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI 0°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli (25-60 Kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak sağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

RİZE 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli (25-60 Kg/m2) olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

VAN 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

GAZİANTEP 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

SİİRT 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.