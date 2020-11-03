



EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

