Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.11.2020 07:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2020 07:13
    ABONE OL

    | Meteorolojiden için sağanak uyarısı | 3 Kasım hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, , 'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Sivas, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 3 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji saat verdi: İstanbul için sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Sivas, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



    RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    SON DAKİKA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı


    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 21°C
    Az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 21°C
    Az bulutlu

    MUĞLA °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    ADANA °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.


    ANTALYA °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güneydoğusu ile Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 14°C
    Parçalı az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 14°C
    Parçalı az bulutlu

    KONYA °C, 17°C
    Parçalı az bulutlu


    BATI KARADENİZ
    Parçalı çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    AMASYA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı

    RİZE °C, 19°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    TRABZON °C, 18°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KARS °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    VAN °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 19°C
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 22°C
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı | 3 Kasım hava nasıl olacak?