Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Sivas, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SON DAKİKA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 21°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güneydoğusu ile Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı az bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı az bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı