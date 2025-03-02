Hatay’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Hatay'da servis minibüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri belli oldu.Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkiinde, Yusuf Y. idaresindeki 31 C 0004 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki levhaya, ardından park halindeki 31 B 2646 plakalı tıra çarpmış, kazada 6 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Kaza yapan araçta bulunanların aynı fabrikada çalıştığı ve iş çıkışı Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi’ne gittikleri öğrenildi. Kazada ölenlerin; Ömer Erdoğan (17), Ahmet Akarsu (17), Ahmet Koçak, Ömer Albayrak (20), Mehmet Albayrak (18) ve Halil Albayrak (23) olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin Bohşin Mahallesi’nde defnedileceği, 4'ü ağır 8 yaralının tedavilerinin kaldırıldıkları hastanede devam ettiği öğrenildi.