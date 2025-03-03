Konya’da kanlı tartışma: Eski eş katliam yarattı! 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 18:22 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 18:23

Konya'da dini nikahla birlikte yaşadığı Şüheyda A.'nın (37) eski eşi Özgür Ç. (43) tarafından tabancayla vurulan Faruk Öksüzoğlu (42), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aynı tartışmada yaralanan Şüheyda A.'nın tedavisi sürerken, Özgür Ç. ise yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'taki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Şüheyda A., dini nikahla birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu ile oturdukları apartmanın bahçesine çıktıklarında boşandığı Özgür Ç. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Ç., yanındaki tabancayı çekip Faruk Öksüzoğlu ile Şüheyda A.'ya peş peşe ateş etti. Şüheyda A. bacağından, Faruk Öksüzoğlu ise göğsünden yaralandı. İkili kanlar içinde yere yığılırken, Özgür Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan Faruk Öksüzoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüheyda Akın'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVDE BULUNMASINDAN ÇOCUKLARI RAHATSIZ OLUYORMUŞ

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgür Ç.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Özgür Ç.'nin, velayeti kendisinde olan 3 çocuğunun, annelerine ziyarete gittiklerinde Faruk Öksüzoğlu'nun evde bulunmasından rahatsız olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü belirtildi. Özgür Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.