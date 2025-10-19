PODCAST CANLI YAYIN
Hatay'da yolcu minibüsü traktöre çarptı: 15 yaralı

Hatay'da meydana gelen kazada yolcu minibüsü, bir traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı. Kaza, Reyhanlı-Antakya yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bir yolcu minibüsü, eynı istikamette seyreden traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

