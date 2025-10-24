PODCAST CANLI YAYIN
Hatay'da garip olay! Evin damında mahsur kalan inek vinçle kurtarıldı

Hatay'da garip olay! Evin damında mahsur kalan inek vinçle kurtarıldı

Hatay'da dama çıkarak mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla vinçle kurtarıldı.

Hassa ilçesinin Girne Mahallesi'nde bir evin damına çıkan büyükbaş hayvan mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla ineği kurtaramayan vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri, ineği yaklaşık bir saat süren çalışmayla vinç yardımıyla sağlıklı bir şekilde damdan indirildi. Güvenle kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Bunlar da Var

Foça'da sel: 1 kişi kayıp
Foça'da sel: 1 kişi kayıp
Alanya'da freni boşalan kum yüklü kamyon dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
Alanya'da freni boşalan kum yüklü kamyon dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
Toprak yığınına çarpıp kanala savrulan motosikletin sürücüsü öldü
Toprak yığınına çarpıp kanala savrulan motosikletin sürücüsü öldü
Aksaray'da feci kaza can aldı: 3 ölü
Aksaray'da feci kaza can aldı: 3 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle