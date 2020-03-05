Hafız İsmail Coşar ve eşi son yolculuğuna uğurlandı 05.03.2020 18:48

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar, son yolculuğuna uğurlandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası Ankara'da ilk selayı İsmail Coşar okumuştu.

Meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kocatepe Camii eski imam hatibi ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar için Kocatepe Camii'nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından ünlü hafız ve eşi son yolculuklarına uğurlandı.