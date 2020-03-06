Hava durumu | Meteoroloji sağanak yağış için gün verdi! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat | Video 06.03.2020 10:10

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde Doğu Akdeniz'de bulunan bazı iller bugün için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Yağışlı havanın hafta sonu yerini güneşe bırakacağı, ancak yeni hafta ile birlikte yağışların yeniden geri geleceği açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hafta sonu havalar nasıl olacak? İşte 6 Mart 2020 Cuma günü ve hafta sonu yurtta beklenen hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Antalya, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölge genelinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin güney kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), akşam saatlerinden Cumartesi(07.03.2020) öğle saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olması beklendiğinden başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6 MART 2020 TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



6 MART 2020 CUMA HAVA DURUMU

7 MART 2020 CUMARTESİ HAVA DURUMU

8 MART 2020 PAZAR HAVA DURUMU

9 MART 2020 PAZARTESİ HAVA DURUMU







10 MART 2020 SALI HAVA DURUMU