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''Gitme'' Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı! Cinayet günü Ece Erken bakın ne demiş!

''Gitme'' Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı! Cinayet günü Ece Erken bakın ne demiş!
28.01.2022 10:53

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Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde dikkat çeken detay ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü gün Ece Erken eşine bakın ne demiş. İşte detaylar...

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil soluğu Ece Erken'in evinde aldı.

Kurşunlandıktan sonra yerlerde sürüklenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Bircan Bali Ece Erken'in yaşadıklarını anlattı.

Bali açıklamasında "Şerefsizce bir saldırıyı kimse hak etmez. Ece olduğu yerde görüntüleri izleyince yere çöktü, sadece kocasını yakınlaştırıp sordu. Sadece 'yapayalnız' dedi. Çok az kelimelerle çok zor konuşuyor" diyerek ağlamaya başladı.

Bircan Bali konuşmasının devamında "Ece o günü anlattı. Arabaya bindi gidişini izledim. Sonra yazışmışlar 12.13 gece en son yazışmışlar.

Geliyorum demiş. Bu kadar... Sonra sessizlik. 15 dakika 7 kere aramış. Sonra sürücü arıyor "Ben vuruldum" diyor.

Şafak'ı soruyor. Şafak çok iyi diyor. Hatta sakat kalsa da ben bakarım kocama diye düşünüp hastaneye gitmiş.

Erken o anları "Tam ben girerken o kadar çok kişi geldi ki. Ben ne kocamı gördüm ne sesini duydum. En son mesajı bu.' Apar topar Ece'yi çıkarmışlar" dedi.

Seren Serengil ise açıklamasında "Ece o gün gitme demiş.

Çocuklar gelemeyince ertelenmiş tatil planı. Şafak da Fikret Abi ile görüşmeye gideceğim demiş.

Ece ısrar etmiş gitme diye" yorumunda bulundu.

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