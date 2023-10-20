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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 08:58 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 09:07

Giresunlu balıkçıların ağına bu kez balık değil yavru ayı takıldı! O anlar kamerada

Giresun'un Keşap ilçesinde ava çıkan balıkçılar, denizin ortasında bitkin halde buldukları yavru ayıyı ağları ile yakalayarak kıyıya çıkarttı. Keşap ilçesi açıklarında tekneleriyle balık avına çıkan kıyı balıkçıları, yaklaşık 2 mil açıkta denizde yüzen yavru bir ayı gördüler. Bir süre takip ettikleri ayının bitkin ve boğulmak üzere olduğunu fark eden balıkçılar, ağlarıyla yakaladıkları ayıyı tekneye çıkarıp kıyıya getirdiler. Balıkçılar, ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiler.

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