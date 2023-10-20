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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 08:53 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 08:57

Gaziantep’te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Gaziantep’te bir grup, aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahsın dükkanını kurşunladı. Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı. Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında aralarında alacak verecek meselesi yüzenden tartışma çıktı. Otomobil ile gelen grup, alacaklı oldukları şahsın dükkanına pompalı tüfek ateş açtı. Olayda İnan İ. Mahmut N. ve Muhammed E.S. yaralandı. Olayla ilgili 2 şahıs, olayda kullandıkları kullanılan pompalı tüfekle gözaltına alındı.

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