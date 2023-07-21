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Gaziantep'te şüpheli paket paniği: Kontrollü patlatılan paket boş çıktı

Gaziantep'te şüpheli paket paniği: Kontrollü patlatılan paket boş çıktı
21.07.2023 16:01 - Son Güncelleme: 21.07.2023 16:03

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Gaziantep'te adliye güzergahındaki şüpheli paket bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Korku ve paniğe neden ve fünye patlatılan şüpheli paket boş çıktı.

Yaşam Videoları

Gaziantep'te adliye güzergahındaki şüpheli paket bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Korku ve paniğe neden ve fünye patlatılan şüpheli paket boş çıktı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Meraşal Feviz Çakmak Bulvarı'nda şüpheli paket paniği yaşandı. Gaziantep Adliyesi'ne yakın noktada bulunan kavşakta şüpheli paketi gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Ekipler, yoğun trafiğin olduğu bulvarı da karşılıklı trafik akışına kapattı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli paketi uzaktan fünye ile patlattı. Patlatılan paket boş çıkarken, korku ve panik yerini rahat bir nefese bıraktı.

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