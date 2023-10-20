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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 08:44 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 08:51

Çorum'da telefonla konuşan genç sinir krizi geçirip pompalı tüfek ile kendini vurarak ağır yaraladı

Olay, Çorum'un Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahabey Caddesi üzerinde telefonla konuşan Alican K. (24) sinir krizi geçirerek pompalı tüfek ile kendini vurdu. Silah sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Olaydan sonra ağır yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Cadde bir süre trafiğe kapatılırken Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı.

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