Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen kazada, 3 yaşındaki bir çocuk özel halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz olay, Narlıtepe Mahallesi'nde 1 Temmuz Cuma günü ikindi saatlerinde yaşandı.

Ablasının elini bırakıp koştu…

İddiaya göre yabancı uyruklu 3 yaşındaki Muhammed Hacı Talip, 11 yaşındaki ablası Sabiha Hacı Talip'in elini bırakıp yolun karşısına koştuğu sırada 27 H 0644 plakalı özel halk otobüsünün altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Abdulkadir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı kamerada

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun ablasıyla el ele yürüdüğü, ardından aniden yola koştuğu ve otobüsün altında kaldığı anlar yer alıyor.

Acılı annenin feryadı

Kazanın ardından gözyaşlarına boğulan anne Yasemin Hacı Talip, "Muhammed sen benim yüreğimi yaktın… Seni nasıl unutacağım?" diyerek feryat etti. Talihsiz çocuğun ailesine teslim edilen cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere teslim edildi.

"Kardeşimle çok mutluyduk, her şey bitti"

Kazayı anlatan abla Sabiha, "Şoför telefonla konuşuyordu. Otobüs kardeşimin üzerinden geçti. O benim tek kardeşimdi" dedi.

Görgü tanıkları: Şoför telefonla konuşuyordu

Mahalle sakinleri ve görgü tanıkları, şoförün kazadan önce cep telefonuyla konuştuğunu, çocuğu fark etmediğini, uyarılar üzerine otobüsü durdurduğunu iddia etti. Tanıklardan biri, aynı caddede geçen yıl da bir çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Polis inceleme başlattı

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazanın meydana geldiği cadde üzerindeki trafik güvenliği de tartışma konusu oldu.